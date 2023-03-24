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У “Газмережі” сказали можливу причину вибуху у Кропивницькому

Триває досудове розслідування.

У “Газмережі” сказали можливу причину вибуху у Кропивницькому
Фото: facebook.com/kirgaz

Вибух у багатоповерхівці в Кропивницькому міг статися через порушення правил безпеки систем газопостачання споживачем.

Про це повідомили у місцевій філії ТОВ “Газмережі”.

За результатами огляду виявлено, що потерпілий, який вів асоціальний спосіб життя, самовільно від’єднав газову плиту від мережі, зазначив головний інженер філії Володимир Шаповал.

Ймовірно це призвело до нещасного випадку. 

“Триває досудове розслідування. Оцінку діям постраждалого даватимуть правоохоронні органи”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/kirgaz

Головний інженер підкреслив, що ні сьогодні, ні раніше до аварійно-диспетчерської служби 104 не надходили звернення від мешканців будинку.

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Нагадаємо, внаслідок вибуху газу, що стався зранку у четвер, постраждав власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню. Ще двох людей врятовано. Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир.

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