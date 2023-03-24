Постійні зміни позиції не врятували російську техніку від знищення.

Оператори ССО на Донецькому напрямку виявили російський контрбатарейний комплекс.

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій.

“Під час ведення аеророзвідки, підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 “Зоопарк-2”, який постійно змінював позицію””, - повідомили в ССО.

Координати комплексу були передані одному з підрозділів Сил Оборони, після чого “Зоопарк-2” знищили.

Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили на південному напрямку зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" та плавучий транспортер російських окупантів.