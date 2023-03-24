Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донецькому напрямку українські захисники знищили контрбатарейний комплекс росіян

Постійні зміни позиції не врятували російську техніку від знищення.

На Донецькому напрямку українські захисники знищили контрбатарейний комплекс росіян
Фото: Пресслужба ССО

Оператори ССО на Донецькому напрямку виявили російський контрбатарейний комплекс.

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій.

“Під час ведення аеророзвідки, підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 “Зоопарк-2”, який постійно змінював позицію””, - повідомили в ССО. 

Підписуйтесь на наш Google News

Координати комплексу були передані одному з підрозділів Сил Оборони, після чого “Зоопарк-2” знищили.

Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили на південному напрямку зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" та плавучий транспортер російських окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також