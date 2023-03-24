Оператори ССО на Донецькому напрямку виявили російський контрбатарейний комплекс.
Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій.
“Під час ведення аеророзвідки, підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 “Зоопарк-2”, який постійно змінював позицію””, - повідомили в ССО.
Координати комплексу були передані одному з підрозділів Сил Оборони, після чого “Зоопарк-2” знищили.
Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили на південному напрямку зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" та плавучий транспортер російських окупантів.