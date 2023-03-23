Якщо у співпраці України та партнерів не буде зволікань, а всі сили спрямують на українську перемогу, то перемога буде вже цього року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

"Ніхто не знає достеменно, скільки ще триватиме війна та які битви дадуть нам успіх швидше, а які потребуватимуть довших зусиль. Але ясно, що якщо у нашій із вами співпраці не буде зволікань чи стагнації, якщо наші з вами сили будуть рішучо спрямовані на українську перемогу, то й перемога буде вже цього року", - йдеться в повідомленні глави держави.

Зеленський зауважив, що "нових успіхів у нас із вами менше, ніж нових затягувань у спільних діях" і додав, що "в Кремлі це бачать" і що це "віддаляє нас із вами від досягнення миру".

Президент назвав п'ять прикладів затягування допомоги, серед яких - зволікання із постачанням далекобійних ракет для України, сучасних літаків, новими санкційними пакетами, а також у зближенні України та ЄС та організацією саміту формули миру.

"Ми давно говоримо з вами про організацію саміту формули миру. Я готовий призначити саміт уже на найближчий час у Києві. Але всі ми чудово розуміємо, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну. Тож я закликаю допомогти нам із цим. Ми можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць", - запропонував Зеленський.

Нагадаємо, Україна подала Фінляндії запит на винищувачі F/A-18.

Раніше у Білому домі заявили, що рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 не спонукають США виділити свої F-16.