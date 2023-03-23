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Польща приєдналась до угоди ЄС про спільні закупівлі боєприпасів для України

Така угода - можливість для польської оборонної промисловості.

Польща приєдналась до угоди ЄС про спільні закупівлі боєприпасів для України
Фото: Маріуш Блащак

Польща приєдналась до угоди Європейського Союза про спільні закупівлі боєприпасів для України. 

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Це велика підтримка для наших східних сусідів і можливість для польської оборонної промисловості”, - написав Блащак.

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Він наголосив, що Польща від початку прагнула започаткувати таку ініціативу. 

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес схвалила приєднання країни до проєкту спільного придбання боєприпасів для України в рамках Європейського Союзу.

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