Польща приєдналась до угоди ЄС про спільні закупівлі боєприпасів для України

Така угода - можливість для польської оборонної промисловості.

Польща приєдналась до угоди Європейського Союза про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Це велика підтримка для наших східних сусідів і можливість для польської оборонної промисловості”, - написав Блащак.

Він наголосив, що Польща від початку прагнула започаткувати таку ініціативу.

Dołączyliśmy do unijnego porozumienia dotyczącego wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Polska od początku zabiegała o uruchomienie takiej inicjatywy. To duże wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów i szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. pic.twitter.com/foGIuhfSsu — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 23, 2023

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес схвалила приєднання країни до проєкту спільного придбання боєприпасів для України в рамках Європейського Союзу.