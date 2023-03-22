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На Херсонщині знищили ЗРК окупантів

"Стрілу" знищили за допомогою дронів.

На Херсонщині знищили ЗРК окупантів
Фото: Cкрін з відео

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили на південному напрямку зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" та плавучий транспортер російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ССО.

На Херсонському напрямку в ході розвідки місцевості оператори одного з підрозділів Сил спецоперацій виявили замасковані позиції техніки окупантів.

З використанням дронів та завдяки вмілим діям українських воїнів ворожу техніку було знищено. 

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Нагадаємо, що спецпризначенці СБУ за допомогою дронів-камікадзе вивели з ладу два ворожі комплекси ППО "ТОР-М2".

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