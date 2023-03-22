Відео було відзняте ще влітку, але на прохання військових його не публікували з міркувань безпеки.

Журналісти проєкту "Український Свідок" провели деякий час з артилеристами на півдні та побачили, як вони працюють по цілях. Військові розповіли про свої машини та цілі.

Відео було відзняте ще влітку, але на прохання військових його не публікували з міркувань безпеки, поки ЗСУ працювали у тому районі.

"В кожного сім’я, в кожного діти, кохані, дружини, батьки… Є, за що боротися, і є, кого захищати. Тут нікого немає з-під палки", - каже Андрій, командир самохідної гармати "Піон", описуючи моральний дух бійців.

Його побратими поділилися різними історіями про те, як працюють, яка зброя найкраща і куди дістають.

"Чим швидше ми виїхали, чим швидше ми відпрацювали, тим швидше ми накрили ворожу позицію, тим менше наших хлопців загине. Склади - ті, що на передній лінії, ми накриваємо. Знаю, що накривали склади з боєприсами і воно потім довго горіло", - розповідає Микола Кутовий, командир взводу управління батареї.