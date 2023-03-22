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Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку

Президент вручив захисникам нагороди.

Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 22 березня, президент Володимир Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку. 

Про це повідомила пресслужба глави держави. 

“Донеччина. Передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Маю честь сьогодні бути тут і нагородити наших героїв. Потиснути руку і подякувати за захист суверенітету нашої держави”, - йдеться в повідомленні.  

Захисників відзначено орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні». 

Також пресслужба повідомила, що глава держави відвідав поранених українських військових у госпіталі на Донеччині.

Зеленський також ознайомився з можливостями медичного закладу щодо прийому пацієнтів. Володимир Зеленський оглянув комп’ютерний томограф, операційний блок і реанімаційне відділення.

Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького представникам Медичних сил Збройних Сил України.

«Хочу подякувати за вашу фаховість, за вашу роботу. До перемоги треба зберегти життя багатьом людям, які захищають нашу державу. Ви захищаєте її на своєму фронті. Бажаю вам здоров’я і вдячний за те, що ви це здоров’я повертаєте хлопцям і дівчатам, які на фронті», – зазначив Володимир Зеленський.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, наразі у Бахмуті залишаються десятеро дітей. Раніше уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій.

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