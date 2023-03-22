Справа Майдану: екскомандиру “Беркуту” повідомлено про підозру в умисних вбивств мітингувальників

Правоохоронці стверджують, що його дії призвели до вбивства трьох мітингувальників. 5 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 43 – середньої тяжкості, 77 – легкі.

Правоохоронці повідомили екскомандиру “Беркуту” про підозру в організації теракту та умисних вбивств мітингувальників під час Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

“За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення “Беркут” ГУМВС України у Львівській області за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ та ГУМВС України в м. Києві, для залякування населення організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Його метою було перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до парламенту, де мало відбутися голосування за повернення до Конституції України 2004 року.

Зазначається, що експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП “Беркут” спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Правоохоронці стверджують, що його дії призвели до вбивства трьох мітингувальників. 5 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 43 – середньої тяжкості, 77 – легкі.

На цей час за цими подіями до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення злочинів. У тому числі ексміністра внутрішніх справ, його заступника, керівництво ГУМВС України в м. Києві, а також виконавців із числа співробітників МОП “Беркут”.

Нагадаємо, у січні цього року Верховний Суд скасував виправдувальний вирок ексберкутівцю, який катував майданівців. Раніше суд виправдав його через недоведеність, що саме він вчинив це кримінальне правопорушення.

Раніше Печерський районний суд дозволив арештувати Януковича у справі про розстріл мітингувальників у лютому 2014 року. Дії президента-втікача та колишніх керівників правоохоронних органів призвели до загибелі 67 цивільних.