В Україні вдев`яте відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні

У ці дні, з 18 по 20 лютого, на Майдані загинуло найбільше людей.

Сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Дев'ять років тому, під час Революції гідності, 18-20 лютого стали найкривавішими днями в протистоянні українського народу і влади на той момент президента Віктора Януковича. За один день під час сутичок із силовиками загинули кілька десятків людей, снайпери стріляли в активістів на ураження.

Наразі цей день відзначають щороку 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".

105 загиблим посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Цьогорічна програма заходів із вшанування пам'яті Героїв передбачає проведення кількох виставок, у тому числі у дзвіниці Києво-Печерської лаври, круглих столів, ходи пам'яті, та інших. Заходи відбуватимуться під гаслом: "Небесна Сотня - перші герої російсько-української війни".