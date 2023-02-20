У Миколаївській області росіяни обстріляли дві громади

Протягом неділі російська армія обстріляла дві громади в Миколаївській області. Спочатку близько 18:20 ворог вдарив артилерією по населеному пункту Куцурубської громади.

Пошкоджень зазнав приватний будинок і господарські споруди. Мешканці отримали легкі поранення, повідомив у Telegram голова ОВА Віталій Кім.

“Також ввечері, 19 лютого, о 18:27 та 18:43, під артилерійськими ударами була акваторія та портова інфраструктура Очаківської громади. Постраждалих немає”, – додав він.

Нагадаємо, в суботу окупанти обстріляли в Миколаївській області ті ж самі дві громади. Минулося без потерпілих.