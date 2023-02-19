​МЗС України засуджує блокування Росією ротації експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує блокування Російською Федерацією ротації експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ.

Згідно з повідомленням, російські окупаційні війська також продовжують активну мілітаризацію Запорізької АЕС та прилеглої території, розміщуючи там військову техніку та військовослужбовців.

“РФ грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки, а також демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС. Якщо Росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі незнані для Європи. Москва має негайно розблокувати ротацію експертів МАГАТЕ та забезпечити їхнє невідкладне безпечне переміщення тимчасово окупованими територіями України до Запорізької АЕС”, – йдеться у повідомленні.

Триваючі злочини РФ проти цивільних ядерних об’єктів в Україні, включаючи окупацію ЗАЕС, перешкоджання роботі МАГАТЕ та створення загроз життю міжнародних експертів, вимагають невідкладної міжнародної реакції.

“Закликаємо міжнародну спільноту вжити негайних кроків задля розширення санкцій проти російської державної корпорації “Росатом”, афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії. Окремо наголошуємо на нагальності повного припинення співробітництва з РФ в сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ. Розраховуємо на активні дієві зусилля Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі задля протидії злочинам РФ”, – наголосили в МЗС.

У відомстві додали, що єдиним можливим шляхом відновлення ядерної безпеки та захищеності в Європі є негайне виведення військового і цивільного персоналу РФ із ЗАЕС, її демілітаризація та відновлення контролю України.

Нагадаємо, очільники ядерних регуляторів України та Великої Британії провели переговори щодо ситуації на українських ядерних об’єктах.