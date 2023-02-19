Окупанти обстріляли три села на Чернігівщині

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Війська Росії вдень 19 лютого обстріляли три населені пункти на прикордонні Чернігівської області.

Про це Оперативне командування "Північ" повідомляє у Телеграмі.

З 12:05 до 12:10 зафіксовані два влучання, імовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Янжулівка.

З 12:20 до 12:40 надійшла інформація про 11 влучань, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Карповичі.

З 12:20 до 12:40 повідомили про 11 влучань, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в район населеного пункту Тимоновичі.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що 16 лютого у Чернігівській області був один обстріл із мінометів по Корюківському району.