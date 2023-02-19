Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли три села на Чернігівщині

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Окупанти обстріляли три села на Чернігівщині
Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Війська Росії вдень 19 лютого обстріляли три населені пункти на прикордонні Чернігівської області.

Про це Оперативне командування "Північ" повідомляє у Телеграмі.

З 12:05 до 12:10 зафіксовані два влучання, імовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Янжулівка. 

З 12:20 до 12:40 надійшла інформація про 11 влучань, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Карповичі. 

З 12:20 до 12:40 повідомили про 11 влучань, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в район населеного пункту Тимоновичі. 

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 16 лютого у Чернігівській області був один обстріл із мінометів по Корюківському району.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також