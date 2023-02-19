У Мелітополі окупанти змушують дітей писати листи російським солдатам

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти змушують дітей писати листи російським солдатам та збирати для них посилки.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні російська пропаганда торкається в першу чергу наших дітей – тих, хто ходить у дитячі садочки та школи. Якщо раніше росіяни змушували наших дітей вивчати радянські вірші та пісні, то наразі до 23 лютого вони змусили їх написати листа солдату та принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які вони начебто будуть передавати на фронт. Тому нас не дивує, чому така низька явка до шкіл на тимчасово окупованій території», – зазначив Федоров.

Мер додав, що росіяни відкрили в місті близько 10 молодіжних організацій і агітують школярів та студентів вступити в одну із них. Їхня мета – пропаганда «великої Росії» та промивання мізків дітям, а «добровільний вибір насправді є примусом: або обираєш будь-яку, або застосують покарання».

Нагадаємо, що у Мелітополі росіяни запропонували колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, зректися громадянства України.