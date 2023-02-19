В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаСуспільствоВійна

У Мелітополі окупанти змушують дітей писати листи російським солдатам

Листи треба написати на "свято" 23 лютого.

У Мелітополі окупанти змушують дітей писати листи російським солдатам
Фото: Іван Федоров у Telegram

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти змушують дітей писати листи російським солдатам та збирати для них посилки.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні російська пропаганда торкається в першу чергу наших дітей – тих, хто ходить у дитячі садочки та школи. Якщо раніше росіяни змушували наших дітей вивчати радянські вірші та пісні, то наразі до 23 лютого вони змусили їх написати листа солдату та принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які вони начебто будуть передавати на фронт. Тому нас не дивує, чому така низька явка до шкіл на тимчасово окупованій території», – зазначив Федоров.

Мер додав, що росіяни відкрили в місті близько 10 молодіжних організацій і агітують школярів та студентів вступити в одну із них. Їхня мета – пропаганда «великої Росії» та промивання мізків дітям, а «добровільний вибір насправді є примусом: або обираєш будь-яку, або застосують покарання».

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що у Мелітополі росіяни запропонували колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, зректися громадянства України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також