Франція передасть Україні легкі танки наступного тижня

Франція передасть Україні легкі танки AMX-10RC до кінця наступного тижня.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє BFMTV.

«Ця бронетехніка буде поставлена з кінця наступного тижня», — запевняє міністр.

Лекорню не назвав кількість поставлених танків, пояснюючи це тим, що не хоче розголошувати «стратегічну інформацію». Він сказав, що навчання українських військових на цій техніці завершується.

Разом з тим, за словами міністра, постачання основних танків Leclerc не стоїть на порядку денному. Також міністр зауважив, що Франція збільшить поставки самохідних артилерійських установок Cesar.

AMX-10 RC — французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком. Договір про звичайні збройні сили в Європі визначає AMX-10RC як «бойову машину з важким озброєнням».

Нагадаємо, що Франція готується до передачі Україні 25 знятих з озброєння броньованих машин AMX-10P.