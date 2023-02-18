Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин

Машини повністю вивели з експлуатації у 2015 році.

Франція готується до передачі Україні 25 знятих з озброєння броньованих машин AMX-10P.

Про це повідомив журналіст французького видання L’opinion Жан До Мерше.

“Більшість розібрано на металобрухт, але все ще є деякі, які можна передати вживаними, як і гармати TRF-1“, – написав журналіст.

Ще в 2008 році Франція почала заміну застарілих AMX-10P. Повністю їх зняли з озброєння французького війська у 2015 році.

#Ukraine. La France s’apprêterait à céder 25 blindés AMX-10 P à l’Ukraine. INFO @lopinion_fr @jdomerchet

L’AMX-10 P est un véhicule de combat d’infanterie à chenilles, qui n’est plus en service dans @armeedeterre depuis 2015. 1/2 pic.twitter.com/Bgr1RQoCaH — jean-do merchet (@jdomerchet) February 17, 2023

Нагадаємо, Франція відправила 14 бойових броньованих машин AMX-10RC для України.