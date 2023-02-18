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Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин

Машини повністю вивели з експлуатації у 2015 році.

Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Фото: Army Recognition

Франція готується до передачі Україні 25 знятих з озброєння броньованих машин AMX-10P.

Про це повідомив журналіст французького видання L’opinion Жан До Мерше.

“Більшість розібрано на металобрухт, але все ще є деякі, які можна передати вживаними, як і гармати TRF-1“, – написав журналіст.

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Ще в 2008 році Франція почала заміну застарілих AMX-10P. Повністю їх зняли з озброєння французького війська у 2015 році.

Нагадаємо, Франція відправила 14 бойових броньованих машин AMX-10RC для України.

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