Польща розгляне питання передачі Україні літаків МіГ-29, - Дуда

На озброєнні у польської армії є літаки МіГ-29, і Польща розгляне питання передачі їх Україні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів президент Польщі Анджей Дуда.

“Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання”, - сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що підготовка пілота, який обслуговуватиме літак F-16, вимагає довгих місяців навчання.

Крім того, у Польщі “просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни”, літаків F-16. Зараз у Польщі очікують на літаки F-35 і FA-50, закуплені, відповідно, у США та Південній Кореї.

“Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками”, - резюмував президент Польщі.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, виступаючи перед журналістами у Брюсселі, заявив, що угода щодо надання винищувачів F-16 Україні можлива, але потрібен тиск.