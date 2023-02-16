Франція відправила в Україну 14 бойових броньованих машин AMX-10RC

Франція відправила 14 бойових броньованих машин AMX-10RC для України, повідомляє Forces Operations з посиланням на свої джерела.

Це перша партія техніки від Парижа, який анонсував таку допомогу на початку січня. Стільки ж екіпажів та керівників пройшли підготовку за останні тижні у Сомюрській кавалерійській школі.

За інформацією видання, серед українських військових, які перебували на навчаннях у Франції, були не тільки спеціалісти з бронетанкової розвідки. Це дозволило висловити припущення, що йдеться про інше потенційно більш "лобове" використання AMX-10RC українськими військами.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила надання Італією і Францією систем ППО SAMP-T Україні. Серед термінів постачання називають весну.

Крім того, наша держава отримає французькі радари Ground Master 200.