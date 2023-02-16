За день росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Ніхто з мешканців області не постраждав.

Сьогодні, 16 лютого, ворог здійснив обстріли Великописарівської, Есманьської, Хотінської, Новослобідської, Білопільської, Краснопільської та Шалигинської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день було зафіксовано 69 прильотів та скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою.

Зокрема, Великописарівську громаду росіяни обстріляли з мінометів − 10 прильотів.

Так само з мінометів обстріляли Есманьську громаду, зафіксовано 11 прильотів.

По території Хотінської громади ворог бив з артилерії − 9 прильотів.

Новослобідську громаду двічі обстріляли з мінометів, всього було 18 прильотів. У результаті обстрілів у с. Бояро-Лежачі пошкоджено 4 житлових будинки та прилеглі господарчі споруди.

Білопільську громада теж зазнала мінометного обстрілу − 7 прильотів.

Крім того, на територію Краснопільської громади ворожий БПЛА квадрокоптерного типу було скинуто один вибуховий пристрій типу ВОГ.

Шалигинську громадуу також обстріляяли з мінометів - було 6 прильотів.

На щастя, ніхто з мешканців області не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні від російського снаряду загинула 70-річна жінка. Мешканцям будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир.