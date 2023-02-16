Росіяни наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

За добу рашисти завдали 36 ракетних і 12 авіаударів та здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ.

Попри значні втрати російські окупаційні війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів і зосереджують основні зусилля для наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби вороги випустили 36 ракет, з яких українські захисники збили 16, також завдали 12 авіаударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Тим часом Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили рашистів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти загарбників.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 16 лютого така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів і Вовчанськ на Харківщині. Крім того, противник завдав з території РФ удару з озброєння гелікоптера по населеному пункту Уди Харківської області;

противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів і Вовчанськ на Харківщині. Крім того, противник завдав з території РФ удару з озброєння гелікоптера по населеному пункту Уди Харківської області; на Куп’янському та Лиманському росіяни здійснили обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області;

та росіяни здійснили обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області; на Бахмутському ворожих обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка;

ворожих обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка; на Авдіївському та Шахтарському противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області;

та противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області; на Запорізькому вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області;

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; на Херсонському від російського артилерійського вогню знову постраждали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон, постраждали мирні люди.

Нагадаємо, під час нинішніх обстрілів окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

В Укренерго заявили, що нічна атака Росії ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії.