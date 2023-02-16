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МЗС вимагає від Financial Times розслідування дезінформації про контрабанду зброї з України

Українська сторона не отримувала жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від Молдови про постачання контрабандної зброї.

МЗС вимагає від Financial Times розслідування дезінформації про контрабанду зброї з України
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Міністерство закордонних справ України вимагає від видання Financial Times провести розслідування дезінформації про контрабанду зброї з України.

Про це заявив речник відомства Олег Ніколенко.

Так у МЗС відреагували на матеріал Financial Times, у якому екс-прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни.

Ніколенко зауважив, що цитати екс-прем’єр-міністерки Молдови не відповідають заголовку матеріалу Financial Times. "Автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї. Ба більше, ми не отримували жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України", - наголосив речник МЗС.

У МЗС назвали публікацію "черговою дезінформацією", яка має на меті "дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні". 

"Росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів. Минулого року цей самий автор вже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою нібито контрабанди зброї із України", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, торік речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що Росія розпочала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, Європейського Союзу та НАТО, заявляючи про "контрабанду" зброї , яка поставляється союзниками.

Згодом військовий представник Пентагону повідомив, що США не бачать ознак, що надану зброю наша держава може вивозити з країни як контрабанду.

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