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Очільники ядерних регуляторів України та Великобританії обговорили ситуацію на АЕС

Фой і Коріков говорили про те, як міжнародне регуляторне співтовариство може продовжувати підтримувати Україну та Держатомрегулювання.

Очільники ядерних регуляторів України та Великобританії обговорили ситуацію на АЕС
Фото: snriu.gov.ua

Очільники ядерних регуляторів України та Великої Британії провели переговори щодо ситуації на українських ядерних об’єктах.

В.о. Голови Держатомрегулювання Олег Коріков та голова Офісу ядерного регулювання (ONR) Великобританії Марк Фой зустрілися у рамках Міжнародної конференції щодо ефективності системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки, яка цього тижня проводилася МАГАТЕ.

Фой і Коріков говорили про те, як міжнародне регуляторне співтовариство може продовжувати підтримувати Україну та Держатомрегулювання.

“Ми погодилися з необхідністю узгодженої позиції між Договірними сторонами на майбутній зустрічі з розгляду Конвенції про ядерну безпеку щодо безпеки атомних електростанцій в Україні внаслідок конфлікту, що триває, та незаконної окупації”, – цитує Марка Фоя пресслужба ONR.

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Очільник Держатомрегулювання поінформував свого британського колегу про заходи нещодавно вжиті Держатомрегулювання, у зв’язку із суттєвим зниженням рівня ядерної та радіаційної безпеки на Запорізький АЕС через російську окупацію.

Нагадаємо, Державна інспекція ядерного регулювання України розпорядилася від 10 лютого обмежити експлуатацію енергоблоків №№3, 4, 5, 6 окупованої росіянами Запорізької АЕС.

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