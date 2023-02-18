Очільники ядерних регуляторів України та Великобританії обговорили ситуацію на АЕС

Фой і Коріков говорили про те, як міжнародне регуляторне співтовариство може продовжувати підтримувати Україну та Держатомрегулювання.

Очільники ядерних регуляторів України та Великої Британії провели переговори щодо ситуації на українських ядерних об’єктах.

В.о. Голови Держатомрегулювання Олег Коріков та голова Офісу ядерного регулювання (ONR) Великобританії Марк Фой зустрілися у рамках Міжнародної конференції щодо ефективності системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки, яка цього тижня проводилася МАГАТЕ.

Фой і Коріков говорили про те, як міжнародне регуляторне співтовариство може продовжувати підтримувати Україну та Держатомрегулювання.

“Ми погодилися з необхідністю узгодженої позиції між Договірними сторонами на майбутній зустрічі з розгляду Конвенції про ядерну безпеку щодо безпеки атомних електростанцій в Україні внаслідок конфлікту, що триває, та незаконної окупації”, – цитує Марка Фоя пресслужба ONR.

Очільник Держатомрегулювання поінформував свого британського колегу про заходи нещодавно вжиті Держатомрегулювання, у зв’язку із суттєвим зниженням рівня ядерної та радіаційної безпеки на Запорізький АЕС через російську окупацію.

Нагадаємо, Державна інспекція ядерного регулювання України розпорядилася від 10 лютого обмежити експлуатацію енергоблоків №№3, 4, 5, 6 окупованої росіянами Запорізької АЕС.