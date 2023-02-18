На щастя – без жертв.

Протягом суботи дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини зазнали атак росіян.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради.

З важкої артилерії ворог тричі бив по Нікополю.

У місті понівечено будівлю медустанови, два заклади освіти, адвокатське бюро, майже десяток багатоповерхівок та електромережі.

“Вгатили окупанти і по Марганцю. Внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду”, – йдеться у повідомленні.

На щастя – без жертв.

“Щодо інших районів Дніпропетровщини – протягом дня обстрілів не зафіксовано”, – додав Лукашук.

Фото: Дніпровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, 17 лютого російські окупаційні війська вдарили по Нікопольщині у Дніпропетровській області чотири рази, поранено жінку.