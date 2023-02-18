Протягом суботи дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини зазнали атак росіян.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради.
З важкої артилерії ворог тричі бив по Нікополю.
У місті понівечено будівлю медустанови, два заклади освіти, адвокатське бюро, майже десяток багатоповерхівок та електромережі.
“Вгатили окупанти і по Марганцю. Внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду”, – йдеться у повідомленні.
На щастя – без жертв.
“Щодо інших районів Дніпропетровщини – протягом дня обстрілів не зафіксовано”, – додав Лукашук.
Нагадаємо, 17 лютого російські окупаційні війська вдарили по Нікопольщині у Дніпропетровській області чотири рази, поранено жінку.