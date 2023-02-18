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Окупанти двічі обстрілювали сьогодні Нікополський район Дніпропетровщини

На щастя – без жертв.

Окупанти двічі обстрілювали сьогодні Нікополський район Дніпропетровщини
Микола Лукашук
Фото: Анна Стешенко

Протягом суботи дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини зазнали атак росіян.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради.

З важкої артилерії ворог тричі бив по Нікополю. 

У місті понівечено будівлю медустанови, два заклади освіти, адвокатське бюро, майже десяток багатоповерхівок та електромережі.

“Вгатили окупанти і по Марганцю. Внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду”, – йдеться у повідомленні.

На щастя – без жертв.

“Щодо інших районів Дніпропетровщини – протягом дня обстрілів не зафіксовано”, – додав Лукашук.

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Фото: Дніпровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, 17 лютого російські окупаційні війська вдарили по Нікопольщині у Дніпропетровській області чотири рази, поранено жінку. 

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