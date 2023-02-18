Якби Путіну вдалося захопити Україну – це було б лише початком, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини заявив, що Росія не повинна і не переможе у війні проти України.

Якби президенту РФ Володимиру Путіну вдалося захопити Україну – це було б лише початком.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє LB.

“Сьогодні багато що змінилося з часів Холодної війни, але, на жаль, ми знову зіткнулися з величезною загрозою миру та безпеці - Росія веде агресивну війну, намагаючись захопити Україну. Якби Путіну вдалося це зробити – це було б лише початком. Росія не повинна і не переможе у своїх імперіалістичних устремліннях, порушуючи міжнародне право та міжнародну архітектуру світу. Оскільки ні дипломатія, ні економічні санкції не змінили курс Путіна, наша демонстрація сили залишається правильною відповіддю”, - заявив Пісторіус.

Він зазначив, що гордий тим, що Німеччина серед основних країн, які підтримують Україну.

“Я запевнив президента Зеленського, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки необхідно разом із нашими європейськими союзниками та трансатлантичними партнерами. І я чітко зазначив – Україна має перемогти у цій війні”, - заявив міністр оборони Німеччини.

Також він сказав, що треба зміцнювати східний фланг НАТО.

“Ми можемо і захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Разом ми продовжуємо нарощувати присутність вздовж усього східного флангу. Крім того, 300 тис. військовослужбовців буде переведено у підвищену бойову готовність”, - сказав він.

Пісторіус зазначив, що незабаром Фінляндія та Швеція приєднуються до НАТО для зміцнення Альянсу. При цьому Німеччина прагне зміцнювати європейську складову в рамках НАТО.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що найбільша надана Україні гарантія безпеки - це статус кандидата в члени Євросоюзу.