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Сучасні літаки будуть поставлені в Україну після війни, - Воллес

За його словами, такий консенсус серед західних партнерів.

Сучасні літаки будуть поставлені в Україну після війни, - Воллес
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати сучасні винищувачі Typhoon лише після закінчення війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За його словами, швидких поставок винищувачів не буде.

"Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни" - сказав Воллес.

За його словами, такий консенсус серед західних партнерів.

"Тим не менш, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно" - наголосив він.

Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу.

"Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо. Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення" - зазначив Воллес.

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Нагадаємо, що у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки очільник британського уряду Ріші Сунак заявив, що Британія готова навчати українських пілотів, щоб вони могли літати на сучасних винищувачах.

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