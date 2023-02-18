Допоки Путін залишатиметься при владі, Україна не буде мирною, - Кулеба

Олексій Кулеба вважає, що “вікно можливостей” може з’явитися, коли Путін піде.

Допоки президент РФ Володимир Путін залишатиметься при владі, Україна не буде мирною.

Про це міністр закордонних справ України Олексій Кулеба заявив під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.

“Допоки Путін залишатиметься при владі, Україна не буде мирною. Путін одержимий Україною. Я можу собі представити, що коли Путін піде і Росія обиратиме нового керівника, тоді з’явиться вікно можливостей. Проте ми не можемо прогнозувати, коли це відбудеться”, - сказав Кулеба.

Він зауважив, що зараз Україна повинна воювати: на полі бою, на дипломатичній платформі за той мир, що заснований на міжнародному праві.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що найбільша надана Україні гарантія безпеки - це статус кандидата в члени Євросоюзу.