Допоки Путін залишатиметься при владі, Україна не буде мирною, - Кулеба

Допоки президент РФ Володимир Путін залишатиметься при владі, Україна не буде мирною.
Про це міністр закордонних справ України Олексій Кулеба заявив під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.
“Допоки Путін залишатиметься при владі, Україна не буде мирною. Путін одержимий Україною. Я можу собі представити, що коли Путін піде і Росія обиратиме нового керівника, тоді з’явиться вікно можливостей. Проте ми не можемо прогнозувати, коли це відбудеться”, - сказав Кулеба.
Він зауважив, що зараз Україна повинна воювати: на полі бою, на дипломатичній платформі за той мир, що заснований на міжнародному праві.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що найбільша надана Україні гарантія безпеки - це статус кандидата в члени Євросоюзу.