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Допоки Путін залишатиметься при владі, Україна не буде мирною, - Кулеба

Олексій Кулеба вважає, що “вікно можливостей” може з’явитися, коли Путін піде. 

Допоки Путін залишатиметься при владі, Україна не буде мирною, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Допоки президент РФ Володимир Путін залишатиметься при владі, Україна не буде мирною.

Про це міністр закордонних справ України Олексій Кулеба заявив під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.

“Допоки Путін залишатиметься при владі, Україна не буде мирною. Путін одержимий Україною. Я можу собі представити, що коли Путін піде і Росія обиратиме нового керівника, тоді з’явиться вікно можливостей. Проте ми не можемо прогнозувати, коли це відбудеться”, - сказав Кулеба. 

Він зауважив, що зараз Україна повинна воювати: на полі бою, на дипломатичній платформі за той мир, що заснований на міжнародному праві.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що найбільша надана Україні гарантія безпеки - це статус кандидата в члени Євросоюзу

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