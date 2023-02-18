Найбільша надана Україні гарантія безпеки - це статус кандидата в члени Євросоюзу, - Бербок

Анналена Бербок також зауважила, що якби світ не підтримав Україну, то злочини Бучі і Маріуполя повторювалися б у багатьох інших містах України.

Найбільша надана Україні гарантія безпеки - це статус кандидата в члени Євросоюзу.

Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.

“Росія розраховує, що міжнародне співтовариство втомиться і припинить надавати підтримку Україні. Що це означатиме? Чи принесе це мир? Ні, бо окуповані території України залишаться під контролем РФ. Припинення воєнних дій не означатиме, що за цим одразу послідує мир. Ні, це означатиме, що ми поступилися Росії, це означатиме кінець міжнародного порядку та міжнародного права”, - сказала вона.

Анналена Бербок зазначила, що, якщо Росія забере частину територій Україну, у неї далі з’явиться бажання захоплювати нові. За її словами, якщо б Захід не підтримав Україну після 27 лютого, то злочини Бучі і Маріуполя повторювалися б у багатьох інших містах України.

“Багато хто питає: які результати санкцій та підтримки України? Результат в тому, що, так, ми, на жаль, не можемо зараз встановити мир в Україні, однак ми змогли врятувати мільйони людських життів”, - заявила міністерка закордонних справ Німеччини.

Вона також зазначила, що це варто робити постійно, поки Росія не звільнить Україну.

Також Бербок торкнулася питання гарантій безпеки для України.

“Найбільша гарантія безпеки була надана Україні та Молдові. Вони отримали статус кандидата в члени Євросоюзу. Це була умовна страховка. Ми у ЄС надаємо всі потрібні гарантії”, - сказала вона.

Голова німецького МЗС зазначила, що у цьому питанні багато етапів, проходячи їх, створюється безпека для України.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Олексій Кулеба висловив своє бачення гарантиій безпеки для України.

“Найкраща гарантія безпеки України, окрім її членства в ЄС і в НАТО, це - санкції, озброєння та гроші”, - сказав Кулеба.

При цьому він зауважив, що найважливіша гарантія, яка може бути надана партнерами, це вірити в Україну. За його словами, якщо це стане основою політики Заходу, то інші кроки послідують.

Нагадаємо, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Камала Гарріс заявила, що немає сумніву, що трансатлантична єдність у підтримці України у її війні з Росією збережеться: “Якщо Путін думає, що може перечекати, то він глибоко помиляється. Час грає не на його боці”.