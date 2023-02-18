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Сунак наполягає, що Захід повинен надати Україні "передові можливості за стандартами НАТО"

Виступаючи з Даунінг-стріт, Сунак сказав, що хоче "переконатись, що інші країни наслідують наш приклад" у забезпеченні бойовими танками та навчанні солдатів і авіаторів на літаках стандартів НАТО.

Сунак наполягає, що Захід повинен надати Україні "передові можливості за стандартами НАТО"
Ріші Сунак (ілюстративне фото)
Фото: ОПУ

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Захід повинен надати Україні "передові можливості за стандартами НАТО", щоб вигнати російську армію з української території. З таким закликом він має виступити на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляють The Guardian та BBC.

У межах заходу Сунак, як очікується, закликатиме Альянс запропонувати довгострокові гарантії безпеки проти агресії Росії. 

Напередодні конференції прем’єр-міністр Великої Британії сказав, що саміт став для нього "можливістю поговорити з нашими партнерами та союзниками по всьому світу про наші зусилля збільшити підтримку України, щоб вони могли перемогти російську агресію".

Виступаючи з Даунінг-стріт, Сунак сказав, що хоче "переконатись, що інші країни наслідують наш приклад" у забезпеченні бойовими танками та навчанні солдатів і авіаторів на літаках стандартів НАТО.

Очікується також, що Сунак протягом дня візьме участь у ряді двосторонніх зустрічей, зокрема з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким і віцепрезидентом США Камалою Гарріс.

Нагадаємо, на триденній безпековій конференції німецький канцлер заявив, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні.

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