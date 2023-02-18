КНДР знову запустила балістичну ракету

КНДР запустила балістичну ракету великої дальності в море біля свого східного узбережжя.
Про це інформує Reuters.
Пхеньян заявив, що цей запуск є відповіддю на майбутні військові навчання США і Південної Кореї. У Токіо заявили, що ракета впала у води виняткової економічної зони Японії.
Ракета була запущена з району Сунан поблизу Пхеньяна. Сунан є місцем розташування міжнародного аеропорту Пхеньян, де Північна Корея провела більшість своїх випробувань балістичних ракет.
Зазначимо, що це був перший ракетний пуск Північної Кореї після 1 січня.
Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що спільні навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї підштовхнули ситуацію до “крайньої червоної лінії”.