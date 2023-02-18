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КНДР знову запустила балістичну ракету

Пхеньян заявив, що цей запуск є відповіддю на навчання США і Південної Кореї.

КНДР знову запустила балістичну ракету
Фото: EPA/UPG

КНДР запустила балістичну ракету великої дальності в море біля свого східного узбережжя. 

Про це інформує Reuters.

Пхеньян заявив, що цей запуск є відповіддю на майбутні військові навчання США і Південної Кореї. У Токіо заявили, що ракета впала у води виняткової економічної зони Японії.

Ракета була запущена з району Сунан поблизу Пхеньяна. Сунан є місцем розташування міжнародного аеропорту Пхеньян, де Північна Корея провела більшість своїх випробувань балістичних ракет.

Зазначимо, що це був перший ракетний пуск Північної Кореї після 1 січня.

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Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що спільні навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї підштовхнули ситуацію до “крайньої червоної лінії”.

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