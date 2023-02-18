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Президентка Єврокомісії вважає, що треба пришвидшити виробництво озброєння, необхідного Україні

Мета Європи - провал імперіалістичної політика Путіна, заявила Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії вважає, що треба пришвидшити виробництво озброєння, необхідного Україні
Фото: скриншот відео

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мета євроспільноти - щоби імперіалістична політика Путіна провалилася і щоби Україна перемогла. Для цього необхідна допомога боєприпасами.

Про це фон дер Ляєн сказала на Мюнхенській конференції з безпеки, який триває уже другий день.

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"Вважаю, що зараз потрібно розширити та інтенсифікувати виробництво усього того озброєння, що необхідно Україні. До прикладу, це стосується стандартних боєприпасів. Не може такого бути, що ми маємо місяці та роки чекати, щоби поповнити запаси", - наголосила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн додала, що необхідно запитати найперше у Європейського фонду миру, який тісно взаємодією з нашою державою, що потрібно зробити найперше.

"Ми говоримо, в першу чергу, про звичайне озброєння: артилерійські боєприпаси 155-мм. Що потрібно для того, щоби розширити виробництво? Ми можемо підписувати договори про закупівлі, аби інвестувати у виробничі можливості", - сказала очільниця Єврокомісії.

Вона додала, що партнери не повинні забувати і про економічну безпеку України.

"Важливо, що ми вирішили надавати фінансову допомогу, півтора мільярди євро в місяць, і я думаю, що інші інституції мають бути більш активними в наданні допомоги Україні", - зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Естонія розіслала країнам-членам ЄС документ, у якому пропонує інвестувати близько 4 мільярдів євро (4,3 мільярда доларів) у спільні закупівлі мільйона боєприпасів для України,

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні.

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