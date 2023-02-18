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Після атаки українська енергосистема повертається до нормальної роботи, - Укренерго

Дефіцит потужності був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі його не прогнозують. 

Під час ранкової ракетної атаки росіян 18 лютого диспетчерський центр Укренерго застосовував превентивні відключення. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

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Енергетики кажуть - споживання електроенергії значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі його не прогнозують. 

"Після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні", - додали в компанії.

Ліміти споживання області не отримували, але в Укренерго попередили, що в разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. 

У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовують.

"В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", - додали в Укренерго.

Нагадаємо, зранку 18 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Пролунали вибухи у Хмельницькій громаді

Енергетики повідомило про аварійні відключення світла у низці областей через ракетну атаку.

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