Після атаки українська енергосистема повертається до нормальної роботи, - Укренерго

Дефіцит потужності був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі його не прогнозують.

Під час ранкової ракетної атаки росіян 18 лютого диспетчерський центр Укренерго застосовував превентивні відключення. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Енергетики кажуть - споживання електроенергії значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі його не прогнозують.

"Після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні", - додали в компанії.

Ліміти споживання області не отримували, але в Укренерго попередили, що в разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.

У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовують.

"В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", - додали в Укренерго.

Нагадаємо, зранку 18 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Пролунали вибухи у Хмельницькій громаді.

Енергетики повідомило про аварійні відключення світла у низці областей через ракетну атаку.