Після атаки українська енергосистема повертається до нормальної роботи, - Укренерго

Під час ранкової ракетної атаки росіян 18 лютого диспетчерський центр Укренерго застосовував превентивні відключення. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Енергетики кажуть - споживання електроенергії значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі його не прогнозують.
"Після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні", - додали в компанії.
Ліміти споживання області не отримували, але в Укренерго попередили, що в разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.
У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовують.
"В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", - додали в Укренерго.
Нагадаємо, зранку 18 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Пролунали вибухи у Хмельницькій громаді.
Енергетики повідомило про аварійні відключення світла у низці областей через ракетну атаку.