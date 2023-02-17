На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
ГоловнаЕкономікаДержава

Ремонти пошкодженого енергообладнання розтягнуться на багато місяців, - Шмигаль

При цьому вже майже тиждень по всій Україні немає відключень світла.

Ремонти пошкодженого енергообладнання розтягнуться на багато місяців, - Шмигаль
Фото: ФБ міністра енергетики

Ремонти пошкодженого атаками росіян енергообладнання розтягнуться на багато місяців. 

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на сьогоднішньому засіданні Кабміну. 

“Вже майже тиждень по всій Україні немає відключень світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет і дронів, Росія витратила мільярди доларів, але знову програє, знову не здатна зламати Україну на енергетичному фронті. Втім, атаки не припиняються. Розслаблятися ще дуже рано. Попри те, що дефіциту електроенергії в системі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на багато місяців”, - сказав Шмигаль. 

Він зазначив, що окремі регіони час від часу будуть повертатися до відключень.

Нагадаємо, остання нічна атака росіян не вплинула на роботу енергосистеми. Дефіцит потужності відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні теж не прогнозується.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також