Ремонти пошкодженого енергообладнання розтягнуться на багато місяців, - Шмигаль

При цьому вже майже тиждень по всій Україні немає відключень світла.

Ремонти пошкодженого атаками росіян енергообладнання розтягнуться на багато місяців.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

“Вже майже тиждень по всій Україні немає відключень світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет і дронів, Росія витратила мільярди доларів, але знову програє, знову не здатна зламати Україну на енергетичному фронті. Втім, атаки не припиняються. Розслаблятися ще дуже рано. Попри те, що дефіциту електроенергії в системі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на багато місяців”, - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що окремі регіони час від часу будуть повертатися до відключень.

Нагадаємо, остання нічна атака росіян не вплинула на роботу енергосистеми. Дефіцит потужності відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні теж не прогнозується.