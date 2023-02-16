Завтра у Києві відключень світла не буде - Укренерго проведе заміри електроспоживання

Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі вимкнення за графіком.

17 лютого НЕК "Укренерго" проведе заміри електроспоживання, аби визначити актуальні показники споживання електроенергії в столиці.

Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК.

У зв’язку з цим у Києві того дня не будуть застосовувати стабілізаційні та екстрені відключення.

"Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків. Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком", - зазначили в у компанії.

У разі зникнення світла необхідно перевірити статус відключень на сайті ДТЕК Київські електромережі.

"Електропостачання могло зникнути через локальну аварію або через мережеві обмеження. У разі відсутності інформації на сайті ви можете написати нам у приватні повідомлення на сторінці в Facebook, або звернутись у кол-центр та залишити заявку", - додали в компанії.

Нагадаємо, режимні виміри Укренерго планувало проводити із 8 лютого. Однак через чергову російську атаку на енергосистему України графік довелося тимчасово скасувати.