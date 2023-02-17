Уряд пропонує створити мобілізаційний резерв, щоб держава була завжди забезпечена всіма першочерговими речами

Уряд на засіданні 17 лютого схвалив законопроект «Про державні резерви».

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

“Той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався нащадком радянської системи. Тепер ми пропонуємо докорінно змінити підходи до його роботи. По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв і окремо мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв – це наші запаси, які дозволять швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлення критичної транспортної інфраструктури, відновлення енергосистеми й таке інше”, — зазначив очільник уряду.

Він зауважив, що формування резервів буде проходити за сферами: продовольча, медична, енергетична та технічна. Головна мета — зробити так, аби Україна була в будь-який момент часу забезпечена всіма першочерговими речами.

Нагадаємо, у березні Кабмін планує провести індексацію пенсій на 20%. Крім того, цьогоріч уряд вирішив зберегти всі доплати до пенсії за віком.