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Росіяни обстрілюють лікарні та школи на підконтрольній їм території Херсонщини для дискредитації ЗСУ, - Генштаб

Таким чином росіяни прагнуть сформувати негативне ставлення до українських військових. 

Росіяни обстрілюють лікарні та школи на підконтрольній їм території Херсонщини для дискредитації ЗСУ, - Генштаб
Окупанти працюють з міномета 2С4 «Тюльпан» неподалік Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Окупанти обстрілюють лікарні та школи на підконтрольній їм території Херсонщини для дискредитації ЗСУ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти.

Нагадаємо, кілька днів тому у Херсоні від російського снаряду загинула 70-річна жінка. Мешканцям будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир.

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