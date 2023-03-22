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На Луганщині загинув призер чемпіонатів Європи з боксу Максим Галінічев

Йому було 22 роки.

На Луганщині загинув призер чемпіонатів Європи з боксу Максим Галінічев
Фото: Федерація боксу України

10 березня у Луганській області загинув український боксер, призер чемпіонатів Європи Максим Галінічев.

Про це повідомила у Facebook Федерація боксу України.

У травні 2022 року Галінічев відмовився брати участь у чемпіонаті Європи з боксу і вступив до лав українських захисників у складі десантно-штурмових військ. Повернувся до бойових дій після двох поранень, яких зазнав на війні. Галінічев загинув 10 березня 2023-го в боях на Луганщині.

Впродовж боксерської кар'єри Максим здобував "срібло" юнацької Олімпіади-2018 у ваговій категорії до 56 кг. У 2017 році ставав чемпіоном Європи серед молоді, у 2021-му – срібним призером чемпіонату Європи серед боксерів до 22 років.

Максиму Галінічеву було 22 роки.

Нагадаємо, під час бою з російськими загарбниками в Бахмуті героїчно загинув поліцейський полку особливого призначення "Київ" Руслан Грам.

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