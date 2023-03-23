Мешканця Херсонщини підозрюють у колабораційній діяльності під час окупації

Оскільки чоловік втік на непідконтрольну територію, про підозру йому повідомили заочно.

Працівники поліції Херсонської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності 42-річному місцевому жителю, котрий агітував за проведення незаконного референдуму.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У серпні 2022 року підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з окупантами та був призначений на посаду “головного інженера” так званого “государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога”, яке було підконтрольне представникам окупаційної адміністрації держави-агресора”, - повідомили в поліції.

23 вересня 2022 року чоловік публічно закликав жителів тимчасово окупованого Херсона до проведення незаконного референдуму.

Під час деокупації Херсона підозрюваний втік на тимчасово окуповану росіянами територію Херсонщини. Тому про підозру у колабораційній діяльності йому повідомили заочно.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще чотирьох організаторів незаконного референдуму на тимчасово окупованих росіянами територіях Херсонської області. На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога та запропонували свою допомогу у проведенні фейкового плебісциту.