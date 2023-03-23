Правоохоронці викрили в двох областях організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон

Поліцейські викрили мешканці Львівської та Харківської областей, підозрюваних в організації незаконних каналів переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Організатори каналів обіцяли посприяти у безперешкодному виїзді за кордон за винагороду в розмірі від 2300 євро до 5000 доларів.

Зокрема, 27-річний житель Львівської області займався пошуком осіб, які мали намір виїхати за кордон, та пропонував їм свої послуги. За 5 тис. доларів чоловіків призовного віку вносили до інформаційної бази, після чого вони як водії міжнародних вантажних перевезень безперешкодно перетинали кордон. Для цих цілей мешканець Львівщини придбав мікроавтобус та оформив відповідну ліцензію.

Під час обшуку у нього вилучили гроші у різній валюті, десятки телефонів, “чорнові” записи. Чоловіку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі понад 214 тис. гривень.

На Харківщині керівник державного підприємства обіцяв домовитися зі знайомими про внесення інформації до бази даних, за що брав 2300 євро з людини.

Чоловіка викрили під час отримання коштів. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам незаконної діяльності.