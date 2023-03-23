«Памфір»: сучасний вестерн в українських декораціях
«Памфір»: сучасний вестерн в українських декораціях
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці викрили в двох областях організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон

Бажаючих незаконно виїхати обіцяли внести до бази водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Правоохоронці викрили в двох областях організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейські викрили мешканці Львівської та Харківської областей, підозрюваних в організації незаконних каналів переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Організатори каналів обіцяли посприяти у безперешкодному виїзді за кордон за винагороду в розмірі від 2300 євро до 5000 доларів.

Зокрема, 27-річний житель Львівської області займався пошуком осіб, які мали намір виїхати за кордон, та пропонував їм свої послуги. За 5 тис. доларів чоловіків призовного віку вносили до інформаційної бази, після чого вони як водії міжнародних вантажних перевезень безперешкодно перетинали кордон. Для цих цілей мешканець Львівщини придбав мікроавтобус та оформив відповідну ліцензію.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Під час обшуку у нього вилучили гроші у різній валюті, десятки телефонів, “чорнові” записи. Чоловіку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі понад 214 тис. гривень.

На Харківщині керівник державного підприємства обіцяв домовитися зі знайомими про внесення інформації до бази даних, за що брав 2300 євро з людини.

Чоловіка викрили під час отримання коштів. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам незаконної діяльності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також