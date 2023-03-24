У п’ятницю в Україні дощитиме на півночі

У п’ятницю, 24 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У північній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, в Карпатах та на сході країни 0-5° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 8-13°.патті до 21°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 8-13°.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.