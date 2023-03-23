У Кропивницькому в багатоповерховому житловому будинку стався вибух газу.
Про це повідомив у Telegram голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
"Вибух, який чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка, 5, корпус 2. Відповідні служби – на місці", - написав він.
Оновлено. Внаслідок вибуху газу, що стався зранку, постраждав один чоловік - власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню. Ще двох людей врятовано.
Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир.
За попередньою інформацією, руйнування несучих конструкцій немає.
Нагадаємо, в лютму в одній із п'ятиповерхівок Дніпровського району Запоріжжя вибухнула газоповітряна суміш. Одна людина постраждала.