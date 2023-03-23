Головне за ніч. Четвер, 23 березня

Уранці по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу через активність авіації на території Білорусі. Станом на 10:32 тривога ще тривала.

Унаслідок учорашнього російського удару по Ржищівському професійному ліцею загинули девʼять людей.

Тіло девʼятої жертви виявили рятувальники. "О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих", – йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України в Київській області.

Станом на вчорашній вечір було знайдено вісім загиблих, сім людей отримали поранення.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що РФ не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтечиного.

Українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських загарбників, 13 танків, 11 бронемашин і 19 артилерійських систем. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 168 150 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі ворог завдав авіаракетного удару по Авдіївці, загинули дві людини.

Більше інформації про оперативну ситуацію на Донеччині — в новині.

Британський принц Вільям в середу здійснив рідкісну неанонсовану поїздку до Польщі, зустрівшись із британськими та польськими військами, дислокованими поблизу українсько-польського кордону.

Вільям високо оцінив їхню “співпрацю на підтримку народу України та його свободи”. Принц Уельський спочатку відвідав базу 3-ї бригади Сил територіальної оборони в Жешуві, де зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і оглянув експозицію військової техніки.

Потім 40-річний член королівської сім’ї зустрівся з військовослужбовцями британських збройних сил, щоб дізнатися більше про те, як вони співпрацюють зі своїми польськими колегами, проводячи операції на підтримку України.

“Я тут, тому що хочу особисто подякувати польським і британським військам, які працюють у тісному та важливому партнерстві. Я також хочу віддати належне надихаючій людяності польського народу. Ви відкрили свої серця так само, як і свої домівки”, – наголосив він.

Це перша поїздка Вільяма до Польщі після візиту 2017 року з його дружиною Кетрін.

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