Канада продовжила термін подачі українцями документів на тимчасові візи

Міністерство імміграції Канади продовжує термін дії візової програми, яка дозволяє українцям стати тимчасовими жителями Канади, пише The New York Times.

Дедлайн був встановлений на цей місяць, але тепер українці та їхні родини мають час до 15 липня, щоб подати документи на візу по програмі. Тим, хто має візи, буде дозволено знаходитись у Канаді до 31 березня 2024 року та мати можливість продовжити або змінити свій тимчасовий статус до вказаного часу.

“Ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий безпечний притулок і життєво важливі послуги та підтримку, необхідні їм для гідного життя в громадах по всій Канаді”, – сказав міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

Зазначається, що візова програма, яка розпочалася минулого року невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, скасовує багато вимог і скасовує обмеження щодо кількості українців, які можуть подавати документи на візи. Цього місяця адміністрація Байдена продовжила термін перебування в США українців, які покинули країну через війну.

За даними ООН, щонайменше вісім мільйонів людей покинули Україну як біженці після вторгнення Росії в лютому 2022 року, а ще п’ять мільйонів були переміщеними всередині України. Це спровокувало одну з найбільших криз біженців у Європі після Другої світової війни.

Нагадаємо, у цьому місяці Канада заборонила імпорт усієї російської продукції зі сталі та алюмінію. До прикладу, тепер не можна ввозити в Канаду всю російську первинну продукцію зі сталі, зокрема, залізо та нелеговану сталь, напівфабрикати та готові вироби, такі як труби та трубки.