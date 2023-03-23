​Росіяни можуть почати наступальні операції на нових напрямках, але вони не дадуть відчутних результатів, - ISW

Російські війська можуть почати наступальні операції на нових напрямках. Але ці операції, ймовірно, не дадуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Схоже, що російські війська стягують більше бойової потужності в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити швидкість просування, хоча 22 березня не було підтверджених наступів Росії в цьому районі", – йдеться у звіті.

В ISW зауважують, що російські військовослужбовці 136-ї бригади раніше заявляли, що перекидаються в район Вугледара для штурму, але потім стало відомо, що вони діють на Авдіївському напрямку.

"Ця очевидна зміна дислокації – якщо вона не є результатом неправдивих повідомлень Росії – можливо, вказує на те, що російські війська віддали пріоритет інтенсифікації операцій навколо Авдіївки, а не поновленню наступу на Вугледар", – зазначають в ISW.

Також аналітики звертають увагу, що зміна темпу російських операцій навколо Бахмута може бути пов'язана з можливою підготовкою до наступу біля Авдіївки.

"Темп російських операцій навколо Бахмута, здається, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках. Російські війська додатково незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські війська провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня. Зараз російські війська нарощують темпи наступальних дій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту, і не виключено, що російські війська роблять це за рахунок дій навколо Бахмута та загальмованого наступу в районі Вугледара", – додають вони.

Нагадаємо, місто Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби його захопити росіяни здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати частину сусідньої Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Розвідка Великої Британії повідомляла, що тактично ситуація в Авдіївці подібна до того, що відбувається у Бахмуті. Розтягнутий комплекс Адвіївського коксохімічного заводу, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно буде захищати у ході розвитку подій. Раніше також повідомлялося, що росіяни намагаються знайти шпарину між зруйнованою Мар'їнкою та Авдіївкою.