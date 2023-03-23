Росія заявила про збільшення сил ППО у 2023-му, але навряд чи зможе це зробити, – ISW

“Формування нових російських підрозділів протиповітряної оборони та авіації не збільшить бойову міць Росії в Україні цього року”.

Росія має намір збільшити чисельність систем протиповітряної оборони та сформувати нові підрозділи авіації вже у 2023 році.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Шойгу заявив, що одним із пріоритетів розвитку Повітряно-космічних сил Росії є створення нових підрозділів ППО з передовими системами.

Він зазначив, що у 2023 році російські війська планують сформувати нову дивізію та бригаду протиповітряної оборони, сформувати зенітно-ракетну бригаду спеціального призначення, сформувати новий зенітно-ракетний полк з більш досконалими системами С-350, сформувати військово-транспортний авіаційний полк, завершити модернізацію систем ППО Москви.

Аналітики вважають, що російські військові навряд чи створять такі сили протягом декількох років, не кажучи вже про кінець 2023 року.

Російська оборонно-промислова база історично зазнавала багаторічних затримок у розробці передових систем протиповітряної оборони, навіть до суворих санкцій і загострених ресурсних обмежень внаслідок вторгнення Росії в Україну. Сучасні російські бригади і полки ППО отримали свої системи С-400 із запізненням на кілька років.

“Формування нових російських підрозділів протиповітряної оборони та авіації не збільшить бойову міць Росії в Україні цього року”, – йдеться у повідомленні.

Заява Шойгу, ймовірно, має на меті запевнити російський народ у тому, що Міноборони Росії продовжує розвивати російську армію як військову силу світового рівня, щоб компенсувати військові невдачі окупантів в Україні.

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що російська влада продовжує заходи з “мобілізації” російської оборонно-промислової бази (ОПБ) для тривалої війни.