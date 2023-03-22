Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини

Ввечері 22 березня російські окупаційні війська вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

“З 18:20 до 19:50 зафіксовано 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Клюси”, - йдеться у повідомленні.

ОК “Північ” зазначило, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, російські окупанти обстріляли Краснопільську, Юнаківську, Білопільську та Есманську громади Сумської області.