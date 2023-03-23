У Хмельницькому та області працювала ППО (оновлено)
У Хмельницькому та області працювала ППО (оновлено)
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули восьмеро людей (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули восьмеро людей (оновлено)
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
ГоловнаСуспільствоВійна

Жінки успішно проходять набір до “Гвардії наступу”, – МВС

Наймолодшому кандидату, який подав заявку на вступ до бригад виповнилося 18 років, а найстаршому – більше 60.

Жінки успішно проходять набір до “Гвардії наступу”, – МВС
Фото: Пресслужба МВСУ

Жінки подають анкети на вступ до штурмових бригад “Гвардії наступу” та успішно проходять етапи відбору. 

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко у інтерв’ю УНІАН.

“У нас дійсно є багато жінок, які не тільки подали анкети, а вже успішно пройшли всі відбори й наразі направлені на навчання. Станом на сьогодні це близько 5% з усієї кількості анкет”, – зазначила Павліченко. 

Вона також зауважила, що наймолодшому кандидату, який подав заявку на вступ до бригад “Гвардії наступу” – 18 років, а найстаршому – більше 60 років.

“Наразі в українців старшого віку є велике бажання долучитися до «Гвардії наступу». Проте нашого найстаршого на сьогодні кандидата ми не можемо взяти через вікові обмеження. Набір відбувається, орієнтовно, до 55 років”, – сказала заступниця міністра. 

За її словами, більшість звернень надходить саме від цивільних без бойового досвіду. 

“Штурмові бригади частково складаються з людей, які вже працювали або працюють в системі МВС, тобто військовослужбовців з бойовим досвідом. Інша частина – це цивільні, які вперше виявили бажання долучитися до підрозділів сил безпеки та оборони й не мають жодного досвіду, але хочуть його набути, хочуть бути причетними до скорішої перемоги”, – підкреслила Павліченко. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

До підрозділів “Гвардії наступу” планується набрати кілька десятків тисяч людей. Подати заявку можна двома шляхами: або через сайт , або ж у найближчому Центрі надання адміністративних послуг. З адресами ЦНАПів можна ознайомитися на сайті. Також за номером 0800 10 00 20 працює “гаряча лінія”.

Нагадаємо, як повідомили у Міноборони українки до 2026 року не підлягатимуть обов'язковій мобілізації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також