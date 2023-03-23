Жінки успішно проходять набір до “Гвардії наступу”, – МВС

Наймолодшому кандидату, який подав заявку на вступ до бригад виповнилося 18 років, а найстаршому – більше 60.

Жінки подають анкети на вступ до штурмових бригад “Гвардії наступу” та успішно проходять етапи відбору.

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко у інтерв’ю УНІАН.

“У нас дійсно є багато жінок, які не тільки подали анкети, а вже успішно пройшли всі відбори й наразі направлені на навчання. Станом на сьогодні це близько 5% з усієї кількості анкет”, – зазначила Павліченко.

Вона також зауважила, що наймолодшому кандидату, який подав заявку на вступ до бригад “Гвардії наступу” – 18 років, а найстаршому – більше 60 років.

“Наразі в українців старшого віку є велике бажання долучитися до «Гвардії наступу». Проте нашого найстаршого на сьогодні кандидата ми не можемо взяти через вікові обмеження. Набір відбувається, орієнтовно, до 55 років”, – сказала заступниця міністра.

За її словами, більшість звернень надходить саме від цивільних без бойового досвіду.

“Штурмові бригади частково складаються з людей, які вже працювали або працюють в системі МВС, тобто військовослужбовців з бойовим досвідом. Інша частина – це цивільні, які вперше виявили бажання долучитися до підрозділів сил безпеки та оборони й не мають жодного досвіду, але хочуть його набути, хочуть бути причетними до скорішої перемоги”, – підкреслила Павліченко.

До підрозділів “Гвардії наступу” планується набрати кілька десятків тисяч людей. Подати заявку можна двома шляхами: або через сайт , або ж у найближчому Центрі надання адміністративних послуг. З адресами ЦНАПів можна ознайомитися на сайті. Також за номером 0800 10 00 20 працює “гаряча лінія”.

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