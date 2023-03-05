Росіяни намагаються знайти шпарину між Мар'їнкою та Авдіївкою, - Сили оборони

За минулу добу на цих напрямках було 55 штурмів з боку ворога.

Окупаційні війська продовжують штурмувати українські позиції на Донеччині. Росіяни намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський.

"Роблячи аналітику з дій ворога, можна сказати, що 55 штурмів за вчора і сьогоднішні ранкові штурми наших позицій можуть свідчити про те, що ворог має на меті знайти шпарину для того, щоб зайти саме на цьому напрямку - між Мар'їнкою та Авдіївкою", - заявив він.

Нагадаємо, що на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Марїнка та Побєда.