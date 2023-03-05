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Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко

Російські військові «вкрай непрофесійно» поводяться на станції.

Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Дипломатичні кроки щодо повернення Україні Запорізької атомної електростанції наразі не мають успіху.

Про це заявив в ефірі телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше – на демілітаризації станції, по-друге – виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС – це «федеральна» власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою «Запорізька станція», – розповів Галущенко.

Очільник Міненерго наголосив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, «тривожні сигнали». Російські військові «вкрай непрофесійно» поводяться на станції.

«Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані», – зазначив Галущенко.

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Нагадаємо, що російські окупанти працевлаштовують на тимчасово захоплену Запорізьку АЕС осіб без відповідної освіти.

Днями на Запорізькій АЕС відбулася ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

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