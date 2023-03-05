Через обстріли не будемо казати про відновлення подачі питної води, - мер Миколаєва

Мешканці Миколаєва відчують, що сіль зникла і вода стала знову питною, але анонсів про це не буде через російські обстріли.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Громадське радіо.

За його словами, якщо про відновлення водопроводу дізнаються росіяни, вони спробують обстріляти місто.

Після деокупації Херсона у Миколаєві на деякий час з’явилася питна вода.

«Але потім росіяни обстріляли станцію водозабору, зруйнувавши її, тому наразі вона не працює. Зараз ми обдумуємо інші шляхи постачання питної води з річки Дніпро. Під час Союзу побудували 73-кілометровий водопровід із річки Дніпро до міста Миколаєва не просто так. Тоді також рахували гроші. Але це був найближчий спосіб забезпечення Миколаєва питною водою», — наголосив Сєнкевич.

На сьогодні влада Миколаєва працює з різними донорами та банками щодо забезпечення міста додатковим джерелом питної води, додав очільник міста.

«Це джерело може бути дорожчим, але щоб при аварійних ситуаціях чи якихось проблемах, воно могло працювати», - сказав він.

Нагадаємо, що 7 лютого у Миколаєві виникли проблеми з функціонуванням насосних станцій водопроводу.