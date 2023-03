Потерпілим від російського удару у Запоріжжі видають 6600 грн на людину

Жителі зруйнованої 2 березня російською ракетою багатоповерхівки у Запоріжжі можуть отримати фінансову допомогу від чеської організації.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Мешканці зруйнованого будинку вже оформлюють фінансову допомогу від чеської організації "People in Need" за координації NGO "YES". Розмір допомоги — 6600 гривень на людину", – йдеться у повідомленні.

Як зазначив посадовець, по допомогу вже звернулися майже 70 людей, згодом зможуть отримати гроші й мешканці інших будинків, пошкоджених 2 березня.

Нагадаємо, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, що стався 2 березня і зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 людей.