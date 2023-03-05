За попередніми даними, постраждалих немає.

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Через обстріл Куп'янська Харківської області у неділю, 5 березня, почалася пожежа в будівлі місцевого вокзалу.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні вранці 5 березня після нічних ворожих обстрілів сталася пожежа у будівлі залізничного вокзалу", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли рятувальники, площа пожежі склала близько 50 кв.м. Вогнеборці ліквідували пожежу.

"За попередніми даними постраждалих людей немає", - зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що зранку, 5 березня, російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області.