Через обстріл Куп'янська Харківської області у неділю, 5 березня, почалася пожежа в будівлі місцевого вокзалу.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
"Сьогодні вранці 5 березня після нічних ворожих обстрілів сталася пожежа у будівлі залізничного вокзалу", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли рятувальники, площа пожежі склала близько 50 кв.м. Вогнеборці ліквідували пожежу.
"За попередніми даними постраждалих людей немає", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, що зранку, 5 березня, російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області.